Un estudio sugiere que la Tierra esconde restos de otro planeta en su interior

“Creo que es completamente viable, hasta que alguien me demuestre que no lo es”, declaró entonces a la revista Science. Ahora el propio Garnero firma el nuevo estudio junto a Qian Yuan, del Instituto de Tecnología de California. Los investigadores calculan que una cantidad significativa del manto de Tea, equivalente al 2% de la masa de la Tierra, se incrustó en el manto terrestre.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALODIA: Com 500 milhões de falantes, espanhol é a segunda língua nativa mais falada no mundoInformação foi divulgada pelo Instituto Cervantes nesta segunda-feira

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Rio tem oferta de 500 exames de mamografia e ultrassonografia gratuitos desta terça até domingoAção acontece no Parque Shopping Sulacap, na Zona Oeste, e tem apoio da Fundação Laço Rosa, da Secretaria estadual de Saúde e da Secretaria da Mulher

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: 500 filhotes de tartaruga marinha são soltos em praia na Colômbia; vejaVídeo mostra animais recém-nascidos caminharam em direção ao Oceano Pacífico

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

BBCBRASIL: Conflito Israel-Hamas: Feridos e estrangeiros deixam Gaza através da fronteira com Egito, aberta pela 1ª vezCerca de 80 feridos e 500 estrangeiros devem deixar Gaza nesta quarta-feira (1/11).

Fonte: bbcbrasil | Consulte Mais informação ⮕

ELPAIS_BRASIL: El artista en el que confluyen ‘La Guerra de las Galaxias’ y las excavaciones arqueológicasDaniel Arsham se ha convertido en uno de los nombres clave del arte contemporáneo gracias a su concepto de arqueología ficticia, en el que lo antiguo parece moderno, y lo pop, rescatado del Imperio Romano

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação ⮕

ELPAIS_BRASIL: La borrasca ‘Ciarán’ dejará las primeras nevadas en las montañas a cotas relativamente bajasEl temporal de vientos fuertes, lluvia y mala mar empezará a afectar a España este miércoles por la tarde con ocho comunidades bajo aviso, pero el jueves llegará lo peor, con toda la Península y Baleares en alerta

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação ⮕