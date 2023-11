Un detenido por disparar en la cara a un hombre que le compró droga con billetes falsos en Mijas

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un tiroteo en Mijas (Málaga, 89.502 habitantes) el pasado mes diciembre, en el que una persona resultó herida de bala en la cara y otra quedó ensangrentada y con el rostro también desfigurado a causa de los golpes recibidos.

La investigación policial permitió averiguar que el problema había surgido cuanto las dos víctimas quisieron comprar droga con dinero falso. Los vendedores reaccionaron al darse cuentan del intento de estafa y les golpearon y, después, les dispararon mientras huían, alcanzando a uno de ellos en la cara. Meses más tarde, los agentes consiguieron identificar a los autores.

