Un anestesista valenciano de Médicos Sin Fronteras, primer evacuado español de Gaza

El censo en poder del Consulado General de España en Jerusalén incluye a unas 140 personas, en su mayoría con doble nacionalidad, aunque no se descarta que la cifra definitiva engorde con la inclusión de familiares. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciado que las Fuerzas Armadas están listas para enviar un avión a Egipto y repatriar a los españoles en cuanto estos consigan salir de Gaza.

