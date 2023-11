Uma semana para o Enem 2023: dá tempo de fazer uma preparação-relâmpago?

participarem do primeiro dia de provas, que será realizado no dia 5 de novembro. Já o segundo dia do exame acontecerá no próximo dia 12.

Mas, faltando tão pouco tempo para o grande dia, será que é possível fazer uma preparação-relâmpago? A resposta é sim. Para o coordenador de exatas do Anglo, Rodney Luzio, o ideal é que o candidato comece os estudos para o Enem desde o início do ano, mas há algumas estratégias que podem ser colocadas em prática nesta reta final e que podem fazer a diferença na hora das provas.

"O candidato precisa saber que o Enem é uma prova de estratégia. Portanto, quanto menos tempo ele tem para se preparar, mais afiada tem que estar a estratégia dele", afirma o coordenador.. Verifique quais são os temas que aparecem com mais incidência no exame em cada disciplina e faça uma revisão de cada um.

"Quanto menos tempo o aluno tem, mais ele deve usar e abusar de resumos teóricos. Os resumos já trazem exatamente o que ele precisa saber sobre o assunto", orienta Luzio. É necessário também dar uma atenção especial para os assuntos que você têm mais dificuldade, mas antes cheque se esse tema está na lista de assuntos que mais caem nas provas para entender se é uma prioridade.refaça o máximo possível de provas anteriores do Enem

. Além disso, resolva esses exames como simulados, dentro do mesmo tempo em que você terá nos dias de provas. Isso vai ajudar inclusive a entender se a estratégia de prova que você escolheu realmente funciona para você.

