'Um deles afirmou que não seria punido 'porque é branco e rico', diz mãe de aluna de colégio na Barra que teve nude falso divulgado

— Na internet nós acabamos perdendo o controle das coisas. Não sei onde essa foto da minha filha foi parar. Ela terá que guardar para sempre o registro de ocorrência. Hoje em dia eles conseguem fazer até vídeos. No futuro, alguém do trabalho dela pode receber alguma gravação ou foto e achar que realmente é ela. Como ela ficará? Ela precisa de provas que mostrem que ela não está vendendo conteúdo adulto ou algo do tipo.

Um comunicado enviado pelo colégio a pais e responsáveis diz que a direção se solidarizou com as alunas e as famílias das vítimas e diz ter tomado conhecimento dos episódios que “assustam e decepcionam”.

“É preciso tranquilizar seus filhos, não permitindo que o caso se torne ainda maior e se propaguem mais situações de conflito e desrespeito”, conclui a direção.Em nota enviada ao GLOBO, o Santo Agostinho destaca que promove "a conscientização de atitudes e valores, a formação em assuntos ligados aos relacionamentos, convivência e violência".

Como escola, atuamos no âmbito preventivo, promovendo a conscientização de atitudes e valores, a formação em assuntos ligados aos relacionamentos, convivência e violência, e intensificamos os momentos de rotina escolar para o aprendizado de algumas situações e desafios.

Sabemos de nossa missão na educação e na formação integral dos nossos alunos, bem como sabemos da confiança de todos em nosso Colégio".'Era o nosso herói', diz filha de motorista de aplicativo encontrado morto em porta-malas de carro em Rio das PedrasDesemprego em queda gera menos pressão inflacionária que no passadoOs integrantes do Hamas e sua infraestrutura militar estão imbricados em áreas habitadas por civis.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

G1: PF prende Taillon, miliciano alvo de traficantes que executaram médicos por engano na BarraEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação ⮕

JORNALEXTRA: PF prende miliciano que seria alvo de traficantes que executaram médicos na Barra da TijucaTaillon de Alcântara Pereira Barbosa e outras três pessoas foram detidas na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, próximo ao Centro Metropolitano

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: PF prende miliciano que seria alvo de traficantes que executaram médicos na Barra da TijucaTaillon de Alcântara Pereira Barbosa e outras três pessoas foram detidas na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, próximo ao Centro Metropolitano

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: PM prende em Volta Redonda três suspeitos de fugir de operação feita em Barra MansaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

TERRANOTICIASBR: PF prende miliciano que seria alvo de traficantes que executaram médicos na Barra da TijucaTaillon de Alcântara Pereira Barbosa e seu pai, Dalmir Barbosa, foram presos na Zona Oeste do Rio

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Filme inspirado no modo de viver dos moradores da Barra da Tijuca estreia na Amazon PrimeRodada no bairro, comédia para o público infantil tem roteiro que lembra 'Esqueceram de mim', compara roteirista, e explora características como as longas distâncias e as famílias emergentes

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕