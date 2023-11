Um ano positivo para o aluguel de imóveis

Darlan Carlos de Souza, diretor do Creci-RJ (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis), concorda que a alta da taxa Selic colocou a compra e venda em um momento delicado de juro elevado e restrição de crédito, o que influenciou a demanda pelo aluguel. “Percebo esse movimento de alta da locação desde o fim do ano passado. Só este ano, já concretizei mais de 30 locações e estou sem imóvel para atender.

