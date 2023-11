UFC São Paulo acontece neste sábado com luta principal entre Jailton Almeida e Derrick Lewis

O UFC São Paulo acontece neste sábado (4), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O evento conta com 12 brasileiros na disputa e tem Jailton “Malhadinho” Almeida x Derrick Lewis como luta principal, pelo peso-pesado. As lutas começaram por volta das 19h, com brasileiro já entrando no octógono. O card principal está previsto para as 22h (horário de Brasília). As três primeiras lutas do card preliminar são transmitidas pelo Bandplay, Band.com.br e pelo canal do Esporte na Band no YouTube.

O card principal terá transmissão ao vivo da Band, Bandplay e Band.com.br para todo o Brasil. A última vez que a cidade de São Paulo sediou um evento de UFC tinha sido em 2019. Naquela ocasião, Jan Blachowicz e Ronaldo Jacaré fizeram a luta principal pelo peso meio-pesado, e o polonês levou a melhor por decisão dividida. Outros nomes do MMA como Mauricio Shogun, Charles do Bronx e Warlley Alves estiveram no card da capital paulista naquela oportunidade. A seguir, veja um balanço e os resultados do UFC São Paulo 202

:

MUNDO ESPN: UFC SP: Quem é Derrick Lewis, a 'Besta Negra' que tentará calar São PauloDerrick Lewis já passou 3 anos e meio na prisão

Fonte: Mundo ESPN | Consulte Mais informação »

JORNALEXTRA: Elves Bener esbanja confiança para duelo brasileiro no UFC São PauloAtleta da Chute Boxe Diego Lima, Elves enfrenta o estreante Kaynan Kruschewsky pela categoria peso-leve, neste sábado, no Ginásio do Ibirapuera (SP)

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação »

BAND.COM.BR: Russell, Ocon e Gasly são punidos e perdem posições no grid do GP de São PauloNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes , Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação »

CNNBRASİL: Libertadores: Fluminense busca título inédito; veja todos os brasileiros campeõesPalmeiras, São Paulo, Grêmio, Santos e Flamengo são os brasileiros que mais venceram o torneio

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »

MUNDO ESPN: UFC SP: Dois brasileiros falham em pesagem e são retirados do cardUFC SP acontece neste sábado no Ginásio do Ibirapuera

Fonte: Mundo ESPN | Consulte Mais informação »

LANCE!: Sem Calleri, São Paulo ainda tenta se adaptar em busca de 'homem de referência'A ausência de Calleri, que só retorna no próximo ano por conta do procedimento cirúrgico que passou no tornozelo, está sendo um problema para São Paulo.

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação »