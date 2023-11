UFC São Paulo: 13 dos 28 lutadores vieram do reality de Dana White

Os pesos-pesados Rodrigo 'Zé Colmeia' Nascimento e Don'Tale Mayes foram contratados na 3ª temporada, em 2019, e se enfrentaram no Ultimate em 2020, com o brasileiro levando a melhor.Por fim, dois lutadores que garantiram seus contratos na 7ª temporada, neste ano, farão sua estreia na organização.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BAND.COM.BR: UFC São Paulo: quando vai ser, onde assistir, horário do card e maisNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação ⮕

BAND.COM.BR: Saiba se ainda tem e quanto custam os ingressos para o UFC São Paulo 2023Notícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação ⮕

BAND.COM.BR: Último UFC em São Paulo teve vitória de Do Bronx e retorno de ShogunNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Mais duas metralhadoras furtadas de quartel em São Paulo são recuperadas no RioNa ação, além das armas do Exército também foi apreendido um fuzil calibre 7,62 mm, cuja origem é investigada

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Rio e São Paulo são destinos mais buscados para o feriado; o que fazer nas cidadesPorto Alegre e Salvador também aparecem entre as cidades brasileiras mais buscadas para os dias de folga em novembro

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

CARTACAPITAL: Exército e PM fazem operação para resgatar armas furtadas em quartel de SPMandados de busca e apreensão são cumpridos em Guarulhos, na Grande São Paulo

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação ⮕