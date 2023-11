TV: corpo de Ricardo Merini foi encontrado em viaduto, sem celular e com fratura no crânio

. Até então, ele era considerado desaparecido. O socorrista do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) Túlio Comba, que atendeu a ocorrência, informou queestava em baixo de um viaduto, caído em uma rampa de acesso aos pedestres, com fraturas no crânio, no punho e no tornozelo.

O ator foi encontrado sem vida, sem documentos e sem o celular. Por isso, foi levado ao IML como indigente. Devido a alta repercussão no caso, o socorrista avisou sua chefe que poderia ser Merini.da Rede Record, que procuraram o IML mais de duas vezes para pedir informações, mas foi dito que não havia nenhum corpo com as características dele.

"Ele estava aqui desde sempre e a gente a ver navios, nenhuma notícia, nenhum respaldo, nenhum amparo, nada. A dor é grande, a gente perdeu um amigo, uma pessoa muito importante, especial, está difícil suportar. Ele resume alegria, felicidade, positividade. Era isso que era o Ricardo", desabafou. headtopics.com

No dia de sua morte, o ator tinha chegado de uma viagem feita a Chapecó, em Santa Catarina, onde tinha ido para visitar a família. Cerca de duas horas depois de chegar ao prédio em que morava na Bela Vista, bairro no centro de São Paulo, ele saiu para encontrar um amigo, mas morreu no caminho.. Também não há informações de que ele sofresse algum tipo de ameaça ou tivesse inimizades.

