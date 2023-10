Turquia: carro de embaixada do Brasil é detido com mais de 50kgs de cocaína na fronteira com a Bulgária

Um carro da embaixada brasileira em Sófia, na Bulgária, foi detido no posto de fronteira de Kapakule, na Turquia, carregando mais de 50 quilos de cocaína, relatou o jornal búlgaro 24 Chasa. O Itamaraty confirmou o ocorrido, afirmando que o veículo oficial foi furtado por um funcionário local.De acordo com a imprensa búlgara, o carro com placa diplomática chegou a Kapakule vindo da passagem de fronteira búlgara.

Ao Estadão, o Itamaraty confirmou o incidente envolvendo veículo da Embaixada do Brasil em Sófia. 'O carro foi furtado das dependências da Embaixada por um dos seus funcionários contratados locais, sem a participação de qualquer integrante do Serviço Exterior Brasileiro', disse o Itamaraty. De acordo com o ministério, o funcionário, de nacionalidade búlgara, foi demitido por justa causa.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

jornalodia »

Carro da Embaixada do Brasil na Bulgária é apreendido com 55 kg de drogaCarro da Embaixada do Brasil na Bulgária é apreendido com 55 kg de droga Consulte Mais informação ⮕

Carro diplomático do Brasil na Bulgária é apreendido com 55 kg de cocaínaO Itamaraty diz que o veículo foi furtado, sem a participação de qualquer integrante do Serviço Exterior Brasileiro Consulte Mais informação ⮕

Carro da embaixada do Brasil na Bulgária é encontrado com 55 kg de cocaína na fronteira com a TurquiaVeículo com placa diplomática foi furtado das dependências da representação brasileira por funcionário local, segundo Itamaraty Consulte Mais informação ⮕

Dupla é presa transportando cocaína em carro furtado da embaixada brasileira na BulgáriaEm nota, o Itamaraty aponta que o veículo foi furtado por um funcionário contratado local, já demitido por justa causa Consulte Mais informação ⮕

Crusoé: carro de embaixada brasileira é detido na Turquia com cocaínaO mais influente site jornalístico de política do Brasil Consulte Mais informação ⮕

Carro da embaixada brasileira é apreendido com cocaína na TurquiaNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕