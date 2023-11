Turnê de Taylor Swift no Brasil impulsiona lucros de empresa brasileira

A turnê 'The Eras Tour', da Taylor Swift , ganhou destaque no noticiário econômico ao impactar a economia dos Estados Unidos e até ser citada pelo Banco Central do país, o Federal Reserve. Agora, há registro de que o evento foi decisivo para os resultados financeiros de uma empresa brasileira. A Time For Fun ( T4F ), produtora responsável pelos shows da cantora no Brasil, informou em seu balanço do segundo trimestre de 2023 que seus lucros saltaram 93,2% em comparação com o mesmo período de 2022.

Um dos principais motivos é justamente a turnê de Taylor, que chega nesta sexta-feira (17) ao Brasil. Os ingressos para os shows de Taylor no Brasil começaram a ser vendidos em 22 de junho deste ano. As seis apresentações confirmadas no país ocorrem nesta semana e na próxima, sendo três no Rio de Janeiro e três em São Paulo — todas com ingressos esgotados





