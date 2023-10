Turma inteira do TRF-4 se declara suspeita para julgar caso relacionado à Lava Jato

Uma turma inteira do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), responsável por julgar recursos em processos de improbidade administrativa do Paraná, declarou-se impossibilitada para apreciar processos oriundos da operação Lava Jato. A declaração de suspeição foi emitida nesta quinta-feira 26 pelos três desembargadores que integram a 12ª Turma do tribunal: Gisele Lemke, João Pedro Gebran Neto e Luiz Antonio Bonat.

O desembargador que a sua atuação na esfera criminal, além da identidade dos fatos e das pessoas envolvidas no caso, poderiam influenciar na condução do julgamento. Por último, o caso passou para as mãos de Gisele Lemke. Ela, porém, afirmou ter 'proximidade com grande parte dos magistrados que atuaram no âmbito da operação em questão até o momento'.

