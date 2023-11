Tunad: Plataforma para otimização de campanhas publicitárias

Mensurar o resultado efetivo de uma campanha publicitária veiculada em TV, Rádio e livestreaming, ou seja, verificar na prática quem são e onde estão os consumidores que se identificaram de fato com o produto ou serviço anunciado é uma das metas das equipes de mídia. Mas nem sempre isso é possível, pois os planos de mídia são feitos com base em alcance e audiência.

Essa prática leva os anunciantes a desperdiçarem dinheiro em campanhas, porque a audiência não está diretamente relacionada ao interesse do consumidor. A chave para alcançar o objetivo de uma campanha publicitária está em mensurar a conversão, combinando análises de canais de TV, emissoras de rádio, livestreaming e reações no on-line. A Tunad foi criada para auxiliar os anunciantes e equipes de mídia a não desperdiçarem verbas publicitárias. Para atingir esse objetivo, a plataforma entrega o planejamento para a execução e otimização de campanha





JornalOGlobo

