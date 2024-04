TSE firma acordo para combater desinformação durante período eleitoral

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, assinou, nesta quarta-feira 3, um acordo de cooperação entre o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia (Ciedde), a Polícia Federal e a Advocacia-Geral da União. O objetivo da parceria é combater a desinformação durante o período eleitoral.

O Ciedde, inaugurado em 12 de março desse ano, reúne esforços de diferentes instituições no combate à desinformação, que podem ser usadas para contaminar o processo eleitoral. Na nova parceria, os órgãos agirão de forma coordenada para enfrentar os discursos de ódio, as deepfakes, falas discriminatórias e discursos antidemocráticos no âmbito eleitoral. Durante o evento de assinatura do acordo, Moraes pontuou o papel da Justiça Eleitoral na garantia do direito do eleitor de não ser exposto a notícias falsas, que possam influenciar, sob premissas inverídicas, seu vot

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cartacapital / 🏆 10. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Tribunal Superior Eleitoral lança novo órgão para fiscalizar conteúdos digitais durante as eleiçõesO Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou o lançamento de um novo órgão que irá ajudar na fiscalização de conteúdos publicados em plataformas digitais durante o período eleitoral. Trata-se do Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, ou CIEDDE, que passa a funcionar nesta terça-feira (12). Essa nova instituição visa combater 'desinformação, discursos de ódio, discriminatórios e antidemocráticos' ao longo deste ano. Ela vai atuar em especial ao lado dos Tribunais Regionais Eleitorais. O CIEDDE terá no comando o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que atualmente é o presidente do TSE. Outros diretores e secretários também foram escolhidos. Novas informações sobre a atuação prática do órgão devem ser divulgadas ainda nesta semana. Centro vai ajudar a regular IA nas Eleições 2024. De acordo com o comunicado oficial do TSE, uma das tarefas do CIEDDE é 'regular a utilização da inteligência artificial nas eleições'

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Tribunal Superior Eleitoral anula votos do PROS na Câmara de Vereadores de Belo HorizonteO Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu anular os votos recebidos pelo antigo partido PROS na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte nas eleições de 2020. A legenda fraudou a cota de gênero e usou candidaturas femininas fictícias para simular o cumprimento da cota de 30% das candidaturas de mulheres.

Fonte: RevistaISTOE - 🏆 16. / 63 Consulte Mais informação »

As testemunhas convocadas pela defesa de Bolsonaro para evitar uma nova inelegibilidadeEx-presidente é alvo de oito ações no Tribunal Superior Eleitoral

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Deltan venceu no TRE, que julga Moro nesta segunda, mas foi cassado pelo TSEIndependentemente do resultado na Corte paranaense, caberá ao Tribunal Superior Eleitoral dar a palavra final

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Sergio Moro: julgamento que pode levar à cassação do senador começa nesta segunda (1º)Tribunal Regional Eleitoral do Paraná também reservou sessões dos dias 3 e 8 de abril para o caso, que pode chegar ao Tribunal Superior Eleitoral

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Justiça Eleitoral dá prazo para deputada Rosângela Moro se manifestar sobre transferência de domicílio eleitoralA Justiça Eleitoral deu 10 dias para que a deputada Rosângela Moro (União Brasil-SP) se manifeste sobre uma ação do PT que contesta sua transferência de domicílio eleitoral de São Paulo - onde foi eleita - para o Paraná.

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »