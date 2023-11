Tropas israelenses expandem ofensiva terrestre e atacam norte de Gaza

As Forças de Defesa de Israel continuam expandindo a ofensiva terrestre na Faixa de Gaza para capturar os integrantes do grupo palestino Hamas. Nesta 2ª feira (30.out), foram lançados ataques contra pontos no norte da região. Horas antes, um bombardeio aéreo atingiu um posto de controle e um posto de lançamento de mísseis do grupo extremista.

Isso porque, desde o início da guerra, em 7 de outubro, mais de 8 mil palestinos morreram devido aos bombardeios, enquanto 20,2 mil pessoas ficaram feridas. O desabastecimento de produtos também impacta na sobrevivência da população.a evacuação dos civis que continuam no norte de Gaza, dizendo que o retorno será possível assim que as hostilidades acabarem.

