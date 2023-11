Troca de prisioneiros palestinos é realizada entre Israel e Palestina

Confirmamos também a libertação de 39 mulheres e crianças detidas em prisões israelenses, em implementação dos compromissos do primeiro dia do acordo. Na primeira leva, de acordo com a Comissão para Assuntos de detentos palestinos, não há prisioneiros da Faixa de Gaza, apenas de Cisjordânia.

Ao todo, são 24 mulheres e 15 menores de idade do sexo masculino, que foram transferidos das prisões de Damon e Meggido para a unidade de detenção de Ofer, próxima a Jerusalém, onde serão entregues à Cruz Vermelha





