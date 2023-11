Tripulantes da British Airways são investigados por mentir para a polícia. Enquanto a Polícia Civil do Rio tenta ouvir três tripulantes da British Airways em investigação sobre a suposta falsa comunicação de um assalto na cidade, a companhia aérea informou nesta quinta-feira (16) que está fazendo uma investigação própria do caso.

A afirmação foi feita por uma rede social, em resposta ao influenciador digital especializado em aviação Lito Sousa, que marcou a empresa em uma postagem dizendo que a British "não pode aliviar" para os funcionários. "No momento, nós não podemos fazer comentários porque estamos conduzindo nossa própria investigação", diz o texto postado pelo perfil da companhia no Twitter. O g1 mostrou que a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) descobriu que Grant Lawrence Wheatley, de 40 anos, Samantha Jo Naylor, 39, e Daniel Pickeiring, 31, inventaram versões sobre assalto dos quais teriam sido vítimas em 5 de setembro, quando saíram para beber na Pedra do Sal, na Zona Portuária do Rio, e acabaram separados em vários pontos da cidade

:

JORNALOGLOBO: Tripulantes da British Airways mentem em depoimento sobre assalto no Rio de JaneiroTripulantes da British Airways são investigados por mentirem em depoimento sobre assalto no Rio de Janeiro. Voo Rio-Londres atrasado em 24 horas.

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

JORNALOGLOBO: Tripulação da British Airways é acusada de mentir sobre assalto no RioTripulação da British Airways é acusada de mentir sobre assalto no Rio. Serão ouvidos pela delegada Patrícia Alemany, titular da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), nos próximos dias, após indícios de que mentiram em depoimento.

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

JORNALODİA: Operação especial para shows da Taylor Swift no RioA Prefeitura do Rio montou uma operação especial para os shows da cantora Taylor Swift no Estádio Nilton Santos. Os portões abrem às 16h e os shows começam às 19h30. Os ingressos estão esgotados e foram vendidos a partir de R$ 240. O total de ingressos vendidos para cada dia de show foi de 60.177.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »

BBCBRASİL: Chuvas fortes e granizo atingem o Rio de JaneiroNoite de terça-feira (14/11) no Rio de Janeiro foi marcada por chuvas fortes acompanhadas de granizo. Fenômeno climático é explicado por meteorologista como resultado da formação de nuvens cumulonimbus, que possuem temperatura abaixo de zero grau.

Fonte: bbcbrasil | Consulte Mais informação »

JORNALOGLOBO: Onda de calor no Rio de JaneiroCombinação de fatores, incluindo aproximação de frente fria, causa elevação na temperatura. O pico da onda de calor é esperado para sábado, com temperaturas chegando aos 42 graus na capital. Guaratiba registrou sensação térmica recorde de 58,5 graus.

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

JORNALOGLOBO: Mais de 16 mil animais silvestres são atropelados nas rodovias do Estado do RioDesde 2017, foram registradas mais de 16 mil mortes de animais silvestres terrestres nas rodovias do Estado do Rio por atropelamento. Com a chegada de mais dois feriados, nesta quarta-feira e na próxima segunda, dia da Consciência Negra, o aumento do tráfego nas estradas fluminenses pede atenção redobrada dos motoristas para evitar acidentes.

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »