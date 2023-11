Tripulantes da British Airways mentem em depoimento sobre assalto no Rio de Janeiro

Na madrugada de 5 de setembro, tripulantes da British Airways deixaram a Pedra do Sal, rumo a um posto desativado de Vaz Lobo e ao Complexo do Alemão; polícia descobriu que eles mentiram em depoimento. Em setembro, serão ouvidos pela delegada Patrícia Alemany, titular da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), nos próximos dias, após indícios de que mentiram em depoimento.

De acordo com a investigação, eles se expuseram em áreas conflagradas e vão responder por falsa comunicação de crime. Em setembro, o voo em que o grupo trabalharia — do Aeroporto do Galeão para — precisou ser atrasado em 24 horas por conta do assalto. Procurada, a companhia aérea afirmou que esse "é um assunto para a polícia". De acordo com a delegada, o trio poderá ser acionado por e-mail, ou ouvido pessoalmente, já que fazem a rota entre Londres e Rio com frequência

