Tripulação da British Airways é acusada de mentir sobre assalto no Rio

Equipe da companhia aérea estava de folga no Rio e voo em que trabalhariam foi atrasado em 24 horas; companhia afirma que esse é um 'assunto para a polícia'. Tripulação da British Airways mentiu em depoimentos sobre a noite em que foram assaltados no Rio. Em setembro, serão ouvidos pela delegada Patrícia Alemany, titular da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), nos próximos dias, após indícios de que mentiram em depoimento.

De acordo com a investigação, eles se expuseram em áreas conflagradas e vão responder por falsa comunicação de crime. Em setembro, o voo em que o grupo trabalharia — do Aeroporto do Galeão para — precisou ser atrasado em 24 horas por conta do assalto. Procurada, a companhia aérea afirmou que esse 'é um assunto para a polícia'. De acordo com a delegada, o trio poderá ser acionado por e-mail, ou ouvido pessoalmente, já que fazem a rota entre Londres e Rio com frequência

G1: Pai e filho salvam cachorrinha que estava se afogando no rio São FranciscoMoradores de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, David Ferreira e David Ferreira Filho, de 11 anos, viveram um dia inesquecível. Na tarde do domingo (12), pai e filho estavam prontos para mais um passeio de moto aquática no rio São Francisco, quando avistaram uma cachorrinha se afogando, no meio do Velho Chico, e realizam o resgate do animal.

JORNALEXTRA: Rio tem sensação térmica de 52,7 graus nesta segunda-feiraA sensação térmica no Rio de Janeiro atingiu 52,7 graus nesta segunda-feira, superando o recorde anterior de 50,5 graus. A máxima prevista para o dia é de 41 graus.

JORNALOGLOBO: Com sensação térmica de 52,7 graus, frotas de ônibus do Rio circulam sem ar-condicionadoInternautas reclamam do calor dentro dos veículos nas redes sociais e cobram melhorias à Prefeitura da cidade

JORNALEXTRA: Normatização da assistência religiosa em unidades hospitalares do RioResolução conjunta das Secretarias municipais de Saúde e de Inclusão e Diversidade Religiosa estabelece regras para a assistência religiosa em unidades hospitalares do município do Rio de Janeiro.

JORNALOGLOBO: Apagão deixa 18 cidades do interior do Rio sem luz, diz EnelFalha no sistema de Transmissão em Campos dos Goytacazes impactou o fornecimento de energia nas regiões Norte e Noroeste do Estado

JORNALODİA: Sabrina Sato e João Vicente de Castro lançam reality show 'Let Love' no RioSabrina Sato e João Vicente de Castro participaram do lançamento do reality show 'Let Love', uma parceria de Globoplay e Multishow, em um cinema no Leblon, na Zona Sul do Rio , na noite desta segunda-feira. A química entre a apresentadora — que estava deslumbrante em um vestido vermelho todo bufante — e João Vicente roubou a cena durante o evento.

