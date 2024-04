Tribunal nega pedido de Bolsonaro contra Lula por falas sobre sumiço de móveis

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal negou nesta terça-feira (02) o pedido apresentado por Jair Bolsonaro contra Lula por falas feitas pelo presidente sobre o suposto sumiço de móveis do Palácio da Alvorada. O ex-presidente ingressou com uma ação de indenização por danos morais alegando que a declaração 'inverídica manchou a reputação' dele e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

O casal alegava que Lula convocou a imprensa em janeiro deste ano para afirmar que 'ocupantes anteriores do Palácio da Alvorada tinham 'levado' e 'sumido' com 83 móveis' da residência. Em março, a Comissão de Inventário Anual da Presidência da República encontrou os itens, incluindo utensílios domésticos, livros e obras de arte. Na avaliação da juíza Gláucia Barbosa Rizzo da Silva, a ação não cabe contra o presidente Lula, mas sim contra a União. A magistrada não analisou o mérito da questã

