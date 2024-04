Tréguas não oferecem alívio humanitário na Colômbia, diz Cruz Vermelha

As tréguas entre o governo e algumas facções criminosas não ofereceram alívio humanitário na Colômbia, devido a uma 'intensificação' dos confrontos entre grupos ilegais que disputam territórios, afirmou o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) nesta quarta-feira (3).

'Apesar da esperança, do otimismo devido às negociações em curso, a situação humanitária não melhorou substancialmente', afirmou à imprensa Lorenzo Caraffi, responsável pela delegação do CICV no país, durante a apresentação de um balanço de violações do Direito Internacional Humanitário (DIH) em 2023. No ano passado, o presidente Gustavo Petro declarou tréguas com guerrilhas como o Exército de Libertação Nacional (ELN), o Estado-Maior Central (EMC) e a Segunda Marquetalia, as duas últimas dissidências das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) que rejeitaram o acordo de paz de 2016

