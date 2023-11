‘Trazer uma criança para um mundo como esse não é certo’, diz israelense que teve filho em meio à guerra

O fotógrafo documentarista brasileiro Gabriel Chaim está em Israel e acompanha de perto a situação de israelenses que vivem próximos à fronteira com a Faixa de Gaza. A cidade de Ashkelon abriga o hospital mais próximo da zona de conflito e, por lá, ficaram apenas os reféns mais graves e uma unidade neonatal foi montada dentro de um bunker.

A maioria é de bebês que nasceram prematuros na semana dos ataques e que precisam de cuidados especiais. Um deles nasceu na última terça-feira e a alegria de uma mãe de primeira viagem foi substituída pela apreensão.

“Eu tive que lidar com o final da gravidez dentro de um abrigo, mas não sei agora o que vai acontecer com ele. Trazer uma criança para um mundo como esse não é certo. Agora vou voltar pra casa com ele e não sei como vai ser”, falou a mãe israelese. A enfermeira que fez o parto se emociona ao falar sobre a situação que tem enfrentado no trabalho. headtopics.com

“As mulheres estão aqui sozinhas, pois os maridos estão lutando na guerra. Apesar de tudo que tem acontecido lá fora, é aqui que a vida começa. Aqui é lugar de alegria, é o lugar de bebê nascendo. Bebê é alegria e essa guerra mexe muito com a gente, mesmo”, falou Irma Ozan. O pequeno bebê recebeu o nome de Shalom Tohar, que significa paz e pureza em hebraico, o desejo de muitos moradores que esperam o fim da guerra.

