Transporte de cavalos para a Copa do Mundo de Dubai

A Copa do Mundo de Dubai não é apenas um espetáculo esportivo de tirar o fôlego, mas também uma operação logística complexa que envolve a movimentação de atletas muito especiais: os cavalos. Com premiações exorbitantes de até US$ 30,5 milhões divididos por nove corridas, o evento atrai os melhores da elite equestre global.

Mas, você já parou para pensar no que é necessário para trazer esses cavalos de corrida das várias partes do mundo até Dubai? O transporte de cavalos até Dubai A jornada desses magníficos animais até a pista de Meydan, avaliada em US$ 1 bilhão, é fruto de meses de preparação. Transportados pela Emirates Skycargo, os cavalos voam em condições que rivalizam com a classe executiva para humanos, equipados com baias ajustáveis, coberturas de ventilação e pisos de borracha antiderrapantes. A Emirates afirma ter transportado mais de 2.500 cavalos nos últimos 12 meses, evidenciando a magnitude dessa operação

