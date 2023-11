Transportadora e empresa de fachada: como agia grupo que teve 17 t de maconha apreendidas no MS

O grupo criminoso adquiria cargas de drogas em cidades sul-mato-grossenses situadas na fronteira com o país produtor e mobilizava uma extensa rede, que incluía, motoristas de caminhão, batedores, auxiliares para carga e descarga e proprietários dos depósitos, para consumar o tráfico interestadual da droga.

