Transplante de fezes: uma nova esperança para a saúde intestinal

O transplante de fezes é uma área muito promissora da medicina. O tratamento, relativamente novo, é indicado quando pacientes têm algum desequilíbrio grave da flora intestinal. O primeiro relato desse procedimento foi feito em 1958, mas no Brasil, o transplante de fezes foi realizado pela primeira vez em 2013. De lá para cá, a técnica chegou ao SUS e tem alcançado resultados animadores, com eficácia que pode ser de 90% entre os pacientes transplantados.

Apesar do nome, não são literalmente fezes que são colocadas no paciente doente. O bolo fecal passa por um procedimento para separar as bactérias “boas” – microorganismos presentes no organismo humano que exercem papéis positivos, como ajudar na digestão, fortalecer o sistema imunológico, produzir vitaminas essenciais, competir com bactérias prejudiciais e manter o equilíbrio do intestino. Depois, o conteúdo pode ser injetado como pó, após passar por processo de desidratação, ou líquido, a forma mais utilizada, que precisa ser armazenada em um ultrafreezer (-80°C) para garantir sua validade por cerca de quatro meses





