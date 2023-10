Trailer da cinebiografia dos Mamonas Assassinas será divulgado na próxima terça

A Imagem Filmes anunciou oficialmente a data de lançamento do trailer da cinebiografia "Mamonas Assassinas - O Impossível Não Existe", que está previsto para a próxima terça-feira (31). No filme, Alberto Hinoto interpreta Bento, Robson Lima é Júlio Rasec, Adriano Tunes é Samuel Reoli e Rener Freitas vive Sergio Reoli.

O acidente Os membros da banda Mamonas Assassinas, composta por Dinho (vocal), Bento Hinoto (guitarra), Júlio Rasec (teclado), Samuel Reis de Oliveira (baixo) e Sérgio Reis (bateria), faleceram em um trágico acidente aéreo em 2 de março de 1996. Eles estavam a bordo de uma aeronave particular que colidiu contra a Serra da Cantareira, em São Paulo, durante uma tentativa de pouso no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

CNNBrasil »

'Nosso sonho', sobre Claudinho e Buchecha, se torna o filme brasileiro mais visto no anoLonga deixou para trás 'Os aventureiros — A origem', com Luccas Neto Consulte Mais informação ⮕

Preços de alimentos e bebidas caem pelo quinto mês consecutivoIPCA-15 de outubro mostra que leite longa vida, feijão, ovo e carnes tiveram redução Consulte Mais informação ⮕

Com Caio Blat e Luisa Arraes, adaptação de 'Grande Sertão' ganha trailer; assista!No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Com Lázaro Ramos, “Ó Pai, Ó 2” ganha trailer e data de estreia para novembro'Chegou o trailer de ÓPaiÓ2 e dia 23 de novembro nos encontramos nos melhores cinemas', celebrou Lázaro Ramos Consulte Mais informação ⮕

‘The Crown’: trailer da última temporada mostra final trágico de DianaSérie sobre a realeza britânica chega ao fim; divididos em duas levas, capítulos chegam à plataforma em novembro e dezembro Consulte Mais informação ⮕

Cruzeiros no Brasil: conheça os navios da temporada 2023/2024, a mais longa da História do paísTransatlânticos, incluindo o maior já escalado para águas nacionais, estarão na nossa costa por sete meses Consulte Mais informação ⮕