Tractores tomando Madrid. Los agricultores concentrados en la capital este 2024 tuvieron precursores cinco años antes con varias similitudes: descontento con el desequilibrio en zonas rurales y robustos vehículos agrarios sobre las grandes avenidas. La denominada “Revuelta de la España Vaciada” agrupó el 31 de marzo de 2019 a 100.000 personas según los organizadores y 50.000 para las autoridades, una multitud para denunciar la despoblación de sus provincias.

La marcha mostró un movimiento en ebullición meses antes de que Teruel Existe entrara en el Congreso de los Diputados con un decisivo escaño. Soria ¡YA! logró tres plazas en las Cortes de Castilla y León en febrero de 2022 pero las elecciones posteriores, locales, autonómicas y generales, han desmantelado la presencia de estas formaciones. El cambio de guion en la agenda social y las divisiones internas, aliñadas con intereses políticos localistas, han desinflado la dinámic

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



elpais_brasil / 🏆 21. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Oscar 2024: Artistas pedem cessar-fogo de Israel e Palestina no Oscar 2024Astros de Hollywood clamam pelo fim dos conflitos no Oriente Médio.

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Los ganadores de los premios Oscar 2024Consulte la lista completa de premiados de la 96º edición de los premios de la Academia de Hollywood, que se celebra en el teatro Dolby de Los Ángeles

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Los ganadores de los premios Oscar 2024, en imágenesChristopher Nolan habla al auditorio tras recibir el oscar a mejor director por la película «Oppenheimer».

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Mutua Madrid Open 2024: fechas, horarios y precio de las entradasEl torneo más importante de tenis en España se celebrará del 22 de abril al 5 de mayo en la Caja Mágica de la capital

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Oscar 2024: Polícia de Los Angeles aumenta efetivo para evitar protestos envolvendo Israel e HamasCerimônia ocorre na noite deste domingo, 10; comandante disse à imprensa local que reuniu informações sugerindo que ao menos um grupo tinha a intenção de impedir a entrega das estatuetas

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Cerimônia do Oscar 2024 começa em Los Angeles e vencedores são anunciados; confira lista completaO filme 'Oppenheimer', de Christopher Nolan, foi o filme mais indicado ao Oscar deste ano, com 13 indicações no total

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »