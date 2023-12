Trabalho em casa tem potencial para ser duas vezes maior no Brasil

No levantamento “Resultados sobre trabalho no domicílio”, da FGV, a projeção é que cerca de 23 milhões de funcionários no Brasil têm desejo de trabalhar em casa. O número de trabalhadores em esquema de “home office”, seja parcial, seja integral, tem potencial para ser quase duas vezes maior do que o atual, acima de 20 milhões. É o que indicou estudo sobre o tema da Fundação Getulio Vargas (FGV) divulgado aoe à GloboNews.

Ao mesmo tempo, a pesquisa sinalizou que as empresas têm enxergado ganho de produtividade com o modelo. Na análise, a parcela de companhias que admitiu ganho produtivo com esse perfil de trabalho foi maior do que a fatia que informou diminuição de produtividade com o trabalho em casa. No levantamento “Resultados sobre trabalho no domicílio”, a projeção é que cerca de 23 milhões de funcionários no Brasil têm desejo de trabalhar em casa, de forma parcial ou total





