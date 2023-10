Trabalhadores são atingidos por água contaminada de Fukushima

Preencha o campo abaixo com seu melhor e-mailSegundo agências internacionais, a Tokyo Electric Power (Tepco), empresa responsável pela unidade, informou que dois dos trabalhadores foram hospitalizados como medida de precaução.

Segundo relatos, cinco trabalhadores estavam realizando a limpeza dos canos do sistema de filtragem utilizado para tratar a água da central quando um dos canos se soltou acidentalmente, a água radioativa atingiu dois dos trabalhadores. No entanto, a probabilidade de queimaduras por exposição à radiação foi considerada baixa por um médico da Tepco.

A empresa confirmou que o estado dos dois trabalhadores hospitalizados é estável e eles permanecerão sob observação médica durante aproximadamente duas semanas para exames de acompanhamento. Além disso, há suspeitas de que mais dois empregados possam ter sido contaminados durante a limpeza dos canos, mas isso ainda está sendo investigado pela Tepco. headtopics.com

Vale ressaltar que, na segunda-feira passada, 23, o Japão concluiu a segunda fase de liberação no mar das águas tratadas da Central Nuclear de Fukushima, que sofreu danos após um terremoto e tsunami em março de 2011.

Antes de serem liberadas no oceano, a empresa dilui a água radioativa com água do mar para garantir que os níveis de radioatividade estivessem dentro dos limites permitidos. A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) aprovou essa medida, porém, ela gerou uma crise diplomática entre o Japão e a China, resultando na suspensão de todas as importações de produtos do mar nipônicos pela China no final de agosto. headtopics.com

