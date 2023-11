Trabalhador luta para receber auxílio-doença após ser demitido por doença cardíaca

Emanuel, um trabalhador de 35 anos, lutou para receber o auxílio-doença do INSS devido a uma estenose aórtica. Após desmaiar no trabalho, ele foi demitido e teve seu benefício negado. Agora, ele enfrenta a angústia de não conseguir encontrar emprego devido à sua condição de saúde.





Agências do INSS começam a receber Atestmed a partir desta 2ª feira

PF deflagra operação para desarticular grupo por golpe milionário no INSS

Veja o que abre e fecha no Feriado de Finados
Na quinta-feira, os bancos não abrem, assim como as agências do INSS

Projeto que pretende zerar fila do INSS deve ser votado hoje no Senado

Comissão do Senado aprova projeto que pretende zerar fila do INSS

Senado aprova projeto que pretende zerar fila do INSS

