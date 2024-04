Três pessoas morrem em avalanche nos Alpes suíços

Três pessoas morreram em uma avalanche nos Alpes suíços, acima do resort e abaixo do famoso pico Matterhorn. As equipes de resgate recuperaram os três corpos e um esquiador suíço de 20 anos que ficou ferido. Segundo a polícia de Cantão de Valais, o adolescente era de origem norte-americana. Já as outras duas vítimas ainda não foram identificadas. Trata-se de um homem e uma mulher. Vídeos do incidente foram compartilhados nas redes sociais. A região é famosa por suas montanhas, ideais para a prática de ski e snowboard. Esse é o segundo incidente com vítimas na região somente neste ano. No mês passado, cinco membros de uma família suíça foram encontrados mortos após desaparecerem enquanto praticavam esqui cross-country perto do Matterhorn, em condições climáticas difíceis.

