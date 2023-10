Três pessoas foram mortas e duas feridas após confrontos com a PM em Salvador

Três homens foram mortos e dois ficaram feridos em confrontos com a Polícia Militar (PM) na noite desta quinta-feira (26), em Salvador, na Bahia. As ocorrências foram registradas em duas operações diferentes, deflagradas nos bairros Pero Vaz e Gamboa, ambos na capital baiana. Os casos acontecem em meio a uma onda de violência policial no estado que deixou mais de 70 mortos em setembro.

De acordo com informações da PM, agentes da 37ª CIPM realizavam policiamento quando foram acionados com informações de homens armados no bairro Pero Vaz. No local, os PMs realizaram um cerco, mas foram recebidos a tiros, e revidaram. Após o tiroteio, um homem foi atingido e socorrido ao Hospital Ernesto Simões, mas também não resistiu. Outros dois suspeitos foram socorridos e seguem em atendimento.

