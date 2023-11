Três idosas morrem atropeladas por motorista embriagado na Zona Norte de SP

Três idosas, de 76, 80 e 82 anos, morreram após serem atropeladas por um motorista de 19 anos na Avenida General Ataliba Leonel, no bairro Tucuruvi, Zona Norte de São Paulo, neste domingo (29).

Vídeo mostra idosas caminhando antes de serem atropeladas na Zona Norte de SP — Foto: Reprodução/TV Globo À polícia, o motorista disse que tinha saído de um bar na região da avenida Luiz Dumont Villares. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado como homicídio, tentativa de homicídio e embriaguez ao volante pelo 73° DP (Jaçanã). O delegado ainda pediu à Justiça pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do motorista. headtopics.com

Homenagem nas redes sociais Neto de Alcina Franco publicou homenagem para avó — Foto: Reprodução/Instagram"Ontem, nos vimos pela última vez, você estava feliz, com a família, brincou sobre eu chegar tarde, como sempre. Conversamos sobre palavra cruzada, meus tempos de criança e sobre como era bom estar com a família reunida, numa data tão especial", escreveu.

Motorista embriagado atropela e mata três idosas na zona norte de SPMotorista embriagado atropela e mata três idosas na zona norte de SP Consulte Mais informação ⮕

Censo 2022: região Sul é 9 anos mais idosa que a NorteCenso 2022: região Sul é 9 anos mais idosa que a Norte Consulte Mais informação ⮕

Parque de SP tem ato de protesto com ursos de pelúcia vendados que representam crianças israelenses sequestradas pelo HamasEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Veja quem são as vítimas de voo que caiu com 12 pessoas no AcreEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Avião que caiu no Acre estava em situação regular, segundo AnacEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Tiroteio em festa de Halloween deixa 2 mortos e 18 feridos na FlóridaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕