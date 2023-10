Tottenham vence o Crystal Palace e segue na liderança da Premier League

venceu o Crystal Palace fora de casa nesta sexta-feira por 2 a 1, em duelo válido pela 10ª rodada da competição.

Joel Ward abriu o placar aos 8 minutos do segundo tempo com um gol contra. E Heung-Min Son, aos 13, ampliou para os Spurs. Nos acréscimos, Ayew diminuiu para o Palace. Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+.Richarlison novamente foi titular do Tottenham, mas o camisa 9 novamente passou em branco e não marcou nenhum gol.

Com este resultado, os , indo para 26 pontos, abrindo 5 de vantagem para Arsenal e City, que ainda jogam nesta rodada.(C) - 6/11, 17h - Premier League

