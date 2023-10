Tottenham vence o Crystal Palace e segue na liderança isolada do Campeonato Inglês

Inglaterra - Nesta sexta-feira, 27, o Tottenham venceu o Crystal Palace por 2 a 1 no Selhurst Park, em partida válida pela décima rodada do Campeonato Inglês. Joel Ward (contra) e Son marcaram os gols dos Spurs. Ayew, nos minutos finais, descontou para a equipe da casa. O time do norte de Londres, aliás, ainda não sabe o que é perder na edição 2023/24 da Premier League.

Os Spurs têm 26 pontos e aparecem na liderança isolada do Inglês. Já o Crystal Palace está na 11ª posição, com 12 pontos. AGENDA O Tottenham volta a campo no dia 6 de novembro (segunda-feira), às 17h (de Brasília), para enfrentar o Chelsea no Tottenham Hotspur Stadium. A partida é válida pela 11ª rodada do Campeonato Inglês.

