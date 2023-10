Tottenham vence Crystal Palace e segue líder da Premier League

por 2 a 1, nesta sexta-feira (27), no Selhurst Park Stadium, em Londres,. Ward (contra) e Son, ambos no segundo tempo, marcaram os gols da vitória do Spurs no clássico londrino. Pelo lado dos donos da casa, Ayew anotou um golaço nos acréscimos da partida.

Dessa maneira, o . Assim, o time comandado pelo técnico Ange Postecoglou está inalcançável na tabela de classificação e abriu cinco pontos de vantagem para Manchester City e Arsenal, segundo e terceiro colocados, respectivamente.

