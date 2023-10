Tottenham vence Crystal Palace e se isola na liderança da Premier League

A décima rodada da Premier League foi inaugurada nesta sexta-feira (27) com o líder Tottenham. Fora de casa, no Selhurst Park Stadium, os Spurs venceram o Crystal Palace por 2 a 1, com gols de Joel Ward, contra, e Heung-min Son. Ayew descontou nos acréscimos. se mostrou muito superior na partida e dominou os 90 minutos, terminando com 76% de posse de bola, mas com menos finalizações, dez contra treze.

Aos 48 minutos do segundo tempo, o Crystal Palace diminuiu o placar e colocou fogo na reta final. O camisa 9 Jordan Ayew recebeu ótimo lançamento da ponta direita, dominou no peito e finalizou forte no canto esquerdo de Vacario. O lance foi revisado pelo VAR por possível toque na mão, foi validado em seguida.

Com este resultado, o Tottenham se mantém na liderança da Premier League, agora com 26 pontos. headtopics.com

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

Lance! »

Palpite: Crystal Palace x Tottenham – Premier LeagueIsolado na liderança, o Tottenham visita o Crystal Palace pela décima rodada Consulte Mais informação ⮕

Onde assistir: Crystial Palace x TottenhamNa Premier League, o Crystal Palace recebe o líder Tottenham, no Selhurst Park Stadium, em Londres, na sexta-feira (27). Consulte Mais informação ⮕

PRU! Aposte R$100 e leve mais de R$670 com Richarlison e Tottenham na Premier LeagueVitória do Tottenham e Richarlison abrindo o placar contra o Crystal Palace faz as odds dispararem na Lance! Betting Consulte Mais informação ⮕

Em negociações com a 777 Partners, Everton pode receber punição na Premier LeagueNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Torcedores do Chelsea se revoltam com jogo da Premier League na véspera do Natal: 'Inaceitável'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Manchester United bate recorde de faturamento na Premier LeagueNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕