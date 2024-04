Tottenham empata com West Ham e compromete vaga na Liga dos Campeões

O Tottenham não soube manter a vantagem que conquistou logo cedo contra o West Ham e empatou em 1 a 1 nesta terça-feira (2), pela 31ª rodada do Campeonato Inglês, resultado que desacelera sua corrida para terminar em quarto lugar e garantir a vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Os 'Spurs' silenciaram o London Stadium quando haviam se passado cinco minutos com um gol do atacante galês Brennan Johnson, após uma boa assistência do alemão Timo Werner.

Mas o West Ham não demorou a reagir e após um escanteio cobrado por Jarrod Bowen o capitão francês Kurt Zouma conseguiu desviar com as costas (19') e os 'Hammers' chegaram ao empate.Os donos da casa poderiam ter conquistado a vitória no segundo tempo: Michael Antonio desperdiçou o gol da virada ao ficar cara a cara com o goleiro italiano dos 'Spurs', Guglielmo Vicario (60'

