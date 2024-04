TOTO retorna ao Brasil após 17 anos com a turnê 'Dogz of Oz'

Nesta quarta-feira (03), o TOTO anunciou que retornará para o Brasil após 17 anos do primeiro show realizado por eles em solo brasileiro. Donos dos hits 'Africa' e 'Rosanna', eles se apresentam com a turnê 'Dogz of Oz' no dia 24 de novembro em São Paulo, no Espaço Unimed e seguem para o Rio de Janeiro, com show marcado no dia 26 de novembro, na Arena Jockey.

A venda de ingressos se inicia nesta sexta-feira (05), às 10h por meio do site da Eventim ou nas bilheterias oficiais.

