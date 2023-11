Torcida do Botafogo faz homenagem para Garrincha antes do jogo contra o Cuiabá

Rio - A torcida do Botafogo fez mais uma bonita festa antes do jogo do time no Estádio Nilton Santos. Neste domingo, 29, antes da bola rolar para a partida contra o Cuiabá, os alvinegros ergueram um bandeirão com uma imagem de Mané Garrincha, que vestia uma camisa dividida do Brasil e do próprio Botafogo. O ídolo completaria 90 anos no último sábado.

Vale destacar que esta não foi a única homenagem. A torcida também ergueu um bandeirão com a frase 'honrando as cores do Brasil de nossa gente', que está presente no hino do clube. Tal bandeirão foi uma forma de valorizar a cultura brasileira e o fato do Botafogo ter uma torcida nacional. Em tempo: Botafogo e Cuiabá medem forças no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

