Torcedores do Flamengo perdem a paciência com titular contra o Santos: 'Horrível'

O lateral-direito não fez bom primeiro tempo e acabou substituído no intervalo por Matheusinho, que recebeu elogios dos torcedores. As críticas de rubro-negros a Wesley são recorrentes nos jogos do Flamengo. O Santos bateu o time carioca por 2 a 1, com gols de Nonato e Joaquim.Fora de Campo

Santos perde peça importante do ataque contra o FlamengoO Santos não poderá contar com peça importante do ataque contra o Flamengo, pela próxima rodada do Campeoanto Brasileiro.

Flamengo x Santos: onde assistir, escalações e horário do jogo pelo BrasileirãoA partida entre Flamengo e Santos é válida pela 30ª rodada do Brasileirão Série A

Flamengo com mudanças: a novidade que Tite prepara contra o SantosFlamengo e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (1° de novembro) em Brasília

Dicas da Paula Mattos para apostar e faturar em Flamengo x Santos pelo Brasileirão!Mengão enfrenta o Peixe nesta quarta-feira (1), às 20h, em Brasília

Gramado do Mané Garricha para Flamengo x Santos chama atenção: 'Nem pasto é tão feito'O estado do gramado do Mané Garrincha, para o jogo entre Flamengo e Santos, chamou atenção de telespectadores. Nas redes sociais, torcedores se assustaram e criticaram o campo e criticaram a CBF por liberar a realização da partida no estádio nesta quarta-feira (1).

Expulsão de Gerson, do Flamengo, gera revolta na web: 'Operação salva Santos'A expulsão de Gerson, no jogo entre Flamengo e Santos, gerou bastante polêmica nesta quarta-feira (1), no estádio Mané Garrincha. Internautas não concordaram com a decisão da arbitragem e o termo 'Operação Salva Santos' ganhou destaque na rede social 'X'.

