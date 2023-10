Torcedores do Botafogo esgotam ingressos para duelo com o Cuiabá

Rio - O Botafogo comunicou, na manhã desta sexta-feira (27), que os ingressos para o confronto com o Cuiabá, que será disputado no Nilton Santos, estão esgotados. É a nona partida em casa seguida com as arquibancadas lotadas pelo Brasileirão. A torcida do Alvinegro promete fazer mais uma grande festa.

(@Botafogo) October 27, 2023 A equipe comandada por Lúcio Flávio é a líder do Campeonato Brasileiro, com 59 pontos, sete de vantagem sobre o segundo colocado, Red Bull Bragantino. O vice-líder, inclusive, não entrará em campo na próxima rodada, já que o duelo com o Flamengo foi adiado. Por isso, o Botafogo pode abrir até dez pontos de vantagem na ponta da tabela.

