Torcedora do Fluminense se emociona ao saber que assistirá final da Libertadores

A presença na final da Libertadores já está garantida para dona Nizete - a neta dela, Bruna, surpreendeu a avó ao conseguir o ingresso para a grande decisão continental. Bruna ainda gravou a reação da Vovó Tricolor ao receber o presente. Nizete contou sua expectativa para o jogo no Maracanã:

- Em primeiro lugar, o coração tem que resistir, né? Isso é importante. Depois eu quero vitória, paz, alegria e aquela faixa linda que eu vi no Maracanã: 'Lutem até o fim'. Lutem com garra, força e amor ao nosso Fluminense, é isso que eu quero e peço. Com as bençãos de João de Deus - disse.

#LanceComFlu: Dupla de zaga do Fluminense, Nino e Felipe Melo vivem dias decisivos antes da final da Libertadores

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TERRANOTICIASBR: Fluminense tem chances reais de vencer a Libertadores, entenda vantagensNo Terrabolistas desta segunda-feira, colunista Fernanda Arantes crava favoritismo do Fluminense para final da Libertadores.

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Romário xinga Boca Juniors em entrevista: “Argentinos que se f****”Tetracampeão do mundo revelou torcida pelo Fluminense na final da Libertadores

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

MUNDO ESPN: Fluminense tem grupo 'completo' antes de final da LibertadoresParte do elenco participou de treinamentos sob o comando de Fernando Diniz nesta quarta-feira (1º)

Fonte: Mundo ESPN | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Fluminense tem Nino e Felipe Melo em treino antes da final da LibertadoresO Fluminense realizou treino na manhã desta quarta-feira, de olho na final da Libertadores no sábado (4), contra o Boca Juniors

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Libertadores: Nino está recuperado e reforça Fluminense na finalCapitão da equipe fez tratamento intensivo para chegar pronto para o jogo mais importante da história tricolor

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Germán Cano valoriza trajetória do Fluminense e reforça importância da final da LibertadoresNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕