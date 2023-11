Torcedor do Flamengo, Xande de Pilares apoia o Fluminense na final da Libertadores: 'Sou brasileiro'

Preciso responder pra quem eu vou torcer? Vou torcer pro Brasil', declarou Xande em vídeo publicado nas redes sociais. 'Eu não tenho essa vaidade de torcer contra a minha própria família, porque eu sou brasileiro e não posso torcer contra (o Brasil)', completou. Fluminense e Boca Juniors se enfrentam no próximo sábado (4), às 17h (de Brasília), no Maracanã.

