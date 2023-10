Top 5 encara prova de serviço de Helena Rizzo no MasterChef Profissionais

Na reta final da quinta temporada do MasterChef Profissionais, o Top 5, formado por Bárbara, Franklin, Moisés, Vinícius e Yuri, vai encarar a última, e talvez mais desafiadora, prova de serviço deste ano. Na terça-feira (31), os competidores terão de preparar dois menus criados pela chef número 1 do Brasil, Helena Rizzo. O cardápio, pensado exclusivamente para a ocasião, conta um pouco da história e dos gostos da jurada.

O segundo menu, chamado Fragmentos, inclui uma salada de beterrabas com queijo de cabra defumado e vinagrete de romã, o tradicional fideuá de lulas com aioli de açafrão e, para finalizar, uma floresta negra com jabuticabas e cumaru. Após muita correria e nervosismo, o júri avalia o desempenho individual de cada um e apenas quem se sair melhor na missão garante um lugar no mezanino.

