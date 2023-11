TJ-SP rejeita pedido de recuperação judicial da controladora da Starbucks

Em sua sentença, o juiz do TJ-SP também ordenou a nomeação de um administrador judicial para realizar uma perícia prévia, visando analisar a documentação apresentada pelo SouthRock. Só depois dessa perícia ele deve voltar a analisar o pedido.

SouthRock, empresa que administra as unidades da cafeteria Starbucks no Brasil, pediu recuperação judicial nesta terça-feira, 31, com dívidas estimadas em R$ 1,8 bilhão

Franqueadora também é dona das marcas Subway e Etaly no país; comunicado de fim do licenciamento consta no pedido de recuperação judicial

A Starbucks Coffee International Inc., dona da marca, pediu a paralisação das operações de todas as lojas em todo o país

A Starbucks Coffee International Inc., dona da marca, pediu a paralisação das operações de todas as lojas em todo o país

Justiça nega pedido de recuperação judicial do Starbucks

SouthRock, gestora da marca no Brasil, aponta dívidas estimadas em torno de R$ 1,8 bilhão

