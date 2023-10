Titular no Fluminense, Felipe Melo vive temporada mais artilheira desde 2019

Rio - A temporada de 2023 tem sido especial para Felipe Melo. Titular novamente, após passar a maioria do seu primeiro ano no banco de reservas do Fluminense, o veterano tem seu ano com mais gols desde 2019, quando defendia o Palmeiras e atuava na posição de volante. Até o momento, Felipe Melo entrou em campo em 42 jogos e balançou as redes em três oportunidades.

Na temporada anterior, Felipe Melo atuou em 38 jogos e novamente balançou as redes em apenas uma oportunidades. As temporadas mais goleadoras da carreira de Felipe aconteceram em contextos completamente diferentes. Em 2011, pelo Galatasaray, o então volante, que havia disputado a última Copa do Mundo, marcou 12 vezes em 36 jogos. Foram seus melhores números. A segunda melhor marca aconteceu no começo da sua carreira em 2002, quando defendia o Flamengo.

