Tite critica instabilidade do Flamengo em derrota para o Santos e joga a toalha por título

- São partes do jogo. A partida tem diferentes etapas. Temos que ter maturidade para jogar nessas diferentes situações. Não vou entrar no mérito da expulsão. Eu a vi e tenho minha opinião, vou deixar com vocês. Mas não justifica que nós tenhamos uma instabilidade. A instabilidade tivemos no momento do empate. Antes, tivemos inflitrações, acertamos a trave, mas tomamos o gol e sentimos um pouco - explicou Tite, que completou.

Com a derrota, o Flamengo ficou ainda mais longe da briga pelo título. Tite foi realista quanto ao campeonato do time nesta reta final e afirmou que precisa saber administrar a pressão nos jogos que restam.

- A realidade dos fatos nós temos que enxergar. É claro que o torcedor fica frustado. Eu sou torcedor, eu fui torcedor e tenho compreensão. Nós enquanto profissionais temos que saber absorver essas situações. Isso faz parte da maturidade. Jogar em cima da expectativa do grande clube, da grande marca, da necessidade do resultado. Mas temos que ter a serenidade e a calma e a concentração para administrar tudo isso.

Quanto as críticas, Tite assumiu a responsabilidade, mas ressaltou que não é o único culpado pela derrota. - O técnico Tite tem a responsabilidade igual aos outros. Não tem herói, nem vilão nessas horas. Todos são responsáveis. O trabalho é gerido enquanto equipe, e tenho minha responsabilidade, sim. Buscamos a estabilidade durante as partidas e a estabilidade entre uma partida e outra.

