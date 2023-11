Titã da moda, Ivan Bart morre aos 60 anos; Gigi, Hailey e Naomi lamentam

O ex-presidente da IMG Models Ivan Bart, considerado um dos principais agentes do segmento, morreu aos 60 anos após uma curta doença. A confirmação do falecimento foi publicada nas redes sociais do profissional, chamado pela imprensa internacional de "titã da moda".Num e-mail para os funcionários, citado pelo "Women’s Wear Daily", o presidente da Endeavor Mark Shapiro lamentou a perda de Bart, a quem qualificou como "corajoso".

"É com imensa tristeza e profundo pesar que compartilho que Ivan Bart, presidente de longa data da IMG Models e um pioneiro na indústria da moda, faleceu no fim de semana" escreveu ele na mensagem, enviada no fim de semana. "Durante três décadas na IMG Models, Ivan mudou literalmente a forma e a face da indústria da moda por dentro. Ele viu a beleza em todas as suas formas”.

Um post na conta oficial de Bart no Instagram também noticiou a morte. "Nosso mundo perdeu um dos grandes. Ivan Bart, 1963-2023." Várias celebridades prestaram homenagens a Ivan Bart após a confirmação do falecimento, incluindo Gigi Hadid, Hailey Bieber e Naomi Campbell."Ivan. Ainda não tenho palavras para essa perda. Nunca esquecerei seu estado de espírito e abraços, seu apoio e luta pelos outros. Obrigada, obrigada, obrigada... por tudo", escreveu ela.Já a modelo e cantora Cindy Crawford disse que “lamentou” saber da morte de Bart. headtopics.com

"Não posso acreditar que estou vendo isso. Você foi uma força tão positiva e um amigo leal na África do Sul 98, bem ao lado. Você fará muita falta", ressaltou Naomi.Bart ingressou na IMG Models como agente em 1994, antes de se tornar presidente da empresa vinte anos depois. Durante sua gestão, a empresa assinou com Ashley Graham, que se tornou a primeira modelonas revistas Vogue britânica e americana.

