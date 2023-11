Tiroteios em festas de Halloween nos EUA deixam ao menos 6 mortos e 40 feridos no fim de semana

Tiros durante festa em Tampa, na Flórida, levou terror durante a madrugada deste domingo — Foto: Reprodução / NBC News

Ao menos seis pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas durante este fim de semana de Halloween, nos Estados Unidos, por conta de ocorrências envolvendo ataques a tiros, de acordo com as autoridades americanas. Em Texarkana, no Texas, três pessoas morreram e outras três ficaram feridas durante uma festa que era realizada numa sala comercial por volta das 21h, de acordo com reportagem da emissora de TV NBC.

Já em Indianápolis, uma mulher foi morta e outras oito foram baleadas durante uma grande festa. Policiais do Departamento de Polícia Metropolitana atenderam à ocorrência, no fim da manhã deste domingo, por volta de meio-dia. No local, ouviram tiros sendo disparados e viram pessoas correndo. Mais de 100 pessoas estavam no evento. Uma mulher morreu no local e vítimas com idades entre 16 e 22 anos ficaram feridas. headtopics.com

Em Tampa, duas pessoas morreram e 18 ficaram feridas após um tiroteio em Ybor City durante as comemorações do Halloween na região. Tudo começou quando teve início uma briga entre dois grupos, pouco antes das 3h da manhã, de acordo com a NBC, que ouviu o chefe de polícia da cidade, Lee Bercaw, em coletiva de imprensa.

“Nesta luta entre dois grupos, tivemos centenas de pessoas inocentes envolvidas que estavam no caminho”, disse Bercaw. Nenhuma informação foi fornecida sobre as vítimas ou feridos, e nenhum detalhe específico foi fornecido sobre a gravidade dos ferimentos. "Uma pessoa se entregou e está sendo interrogada pela polícia", acrescentou o policial, que afirmou ainda que há pelo menos outro suspeito procurado. headtopics.com

Festa de Halloween nos EUA acaba com dois mortos e quase 20 feridosNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Tiroteios em festas de Halloween nos EUA deixam ao menos 6 mortos e 40 feridos no fim de semanaAtaques a tiros em Texarkana, Indianápolis, Tampa e Chicago estão sendo investigados pelas autoridades, segundo rede de TV americana Consulte Mais informação ⮕

Ataque em festa de Halloween deixa mortos e feridos nos Estados UnidosNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Tiroteio em festa de Halloween deixa mortos na FlóridaDisparos foram feitos após uma briga entre dois grupos numa rua movimentada com bares e restaurantes, em Tampa Consulte Mais informação ⮕

Tiroteio em festa de Halloween deixa 2 mortos e 18 feridos na FlóridaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Tiros em festa de Halloween deixam dois mortos e 18 feridos nos Estados UnidosUma pessoa foi detida na manhã de domingo e a polícia está procurando outros suspeitos de atirar Consulte Mais informação ⮕